Ε.Ε.: Υπό εξέταση αποστολή εκπαίδευσης του ουκρανικού στρατού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να οργανώσει αποστολή «εκπαίδευσης και αρωγής» του ουκρανικού στρατού, η οποία θα λάβει χώρα στις γειτονικές χώρες, δήλωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ.

Η πρόταση θα συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Πράγα, στη διάρκεια του Συμβουλίου των υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της Ε.Ε., δήλωσε ο κ. Μπορέλ μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Σανταντέρ (βόρεια Ισπανία). «Ελπίζω πως θα εγκριθεί», πρόσθεσε.

#UPDATE The European Union will debate the launch of a major training operation for Ukrainian forces in neighbouring nations, the bloc’s foreign policy chief Josep Borrell said Monday. pic.twitter.com/9vwIPgowPO

— AFP News Agency (@AFP) August 22, 2022