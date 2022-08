Κηδεία Ντούγκινα: Οι Ρώσοι κάλεσαν για νίκη στην Ουκρανία

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Μόσχα για την κηδεία της Ντάρια Ντούγκινα, κόρης του Αλεξάντρ Ντούγκιν, η οποία υποστήριζε την επίθεση στην Ουκρανία και σκοτώθηκε από έκρηξη στο αυτοκίνητό της, μια επίθεση την οποία η Μόσχα αποδίδει στο Κίεβο.

Η Ντάρια Ντούγκινα σκοτώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν εξερράγη το όχημά της, το οποίο οδηγούσε σε δρόμο κοντά στη Μόσχα. Ήταν 29 ετών.

Δημοσιογράφος και πολιτειολόγος, ήταν η κόρη του Αλεξάντρ Ντούγκιν, ενός υπερεθνικιστή ιδεολόγου και συγγραφέα που προβάλλει ένα ιμπεριαλιστικό δόγμα. Όπως ο πατέρας της, υποστήριζε σφόδρα τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Λιγότερο από 48 ώρες μετά το θάνατο της Ντάρια Ντούγκινα, οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας (FSB) υποστήριξαν χθες, Δευτέρα, πως κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επίθεση προετοιμάσθηκε και πραγματοποιήθηκε από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Το Κίεβο αρνήθηκε κάθε ανάμιξη.

Σήμερα εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως συγγενείς, φίλοι, ομοϊδεάτες εθνικιστές και πολιτικοί αξιωματούχοι, απέτισαν ύστατο φόρο τιμής στην Ντούγκινα μπροστά στο φέρετρό της, πάνω από το οποίο ήταν αναρτημένη μια μεγάλη ασπρόμαυρη φωτογραφία της.

Ο πατέρας της, ο 60χρονος Ντούγκιν, ο οποίος εδώ και χρόνια υποστηρίζει τη δημιουργία μιας νέας ρωσικής αυτοκρατορίας που θα απορροφούσε τα εδάφη χωρών όπως η Ουκρανία, είπε στους παρισταμένους πως η κόρη του πέθανε για τη Ρωσία.

«Αν ο τραγικός θάνατός της άγγιξε κάποιον, εκείνη θα του ζητούσε να υπερασπιστεί την ιερή (ρωσική) ορθοδοξία, το λαό και τη μητέρα πατρίδα», δήλωσε ο Ντούγκιν, ντυμένος στα μαύρα και φανερά συγκινημένος. «Πέθανε για τη Ρωσία, στη μητέρα πατρίδα και στην πρώτη γραμμή, η οποία δεν βρίσκεται στην Ουκρανία, αλλά εδώ».

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατήγγειλε «ένα κατάπτυστο, ωμό έγκλημα», το οποίο «έκοψε πρόωρα το νήμα της ζωής της Ντάρια Ντούγκινα, ενός λαμπρού και ταλαντούχου ανθρώπου με αληθινή ρωσική καρδιά».

Ο ρώσος πρόεδρος την τίμησε επίσης μετά θάνατον με το σημαντικό παράσημο του Τάγματος του Θάρρους.

Κατά τη σημερινή κηδεία, ο Κονσταντίν Μαλοφέγεφ, στενός οικογενειακός φίλος και υπερθνικιστής μεγιστάνας των επιχειρήσεων, έθεσε τον τόνο για πολλούς από τους επικήδειους που ακολούθησαν από ρώσους πολιτικούς, χαιρετίζοντας τη δολοφονημένη γυναίκα ως μάρτυρα, που ο θάνατός της έκανε ακόμη πιο σημαντικό για τη Ρωσία να επικρατήσει εναντίον της Ουκρανίας.

Daria Dugina’s funeral is being held today at the Ostakino TV tower where much of Russian state TV broadcasts from.

Alexander Dugin, her father, says she would have wanted people to “defend our faith, our Orthodoxy, to love our Russian people” in her memory pic.twitter.com/pwiH7HC3bT

— max seddon (@maxseddon) August 23, 2022