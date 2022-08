Ουκρανία: Στο Κίεβο ο Μπόρις Τζόνσον για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έφθασε στην Ουκρανία που γιορτάζει σήμερα την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της και ενώ συμπληρώνονται έξι μήνες της ρωσικής εισβολής.

«Είναι η τρίτη φορά που ο Μπόρις Τζόνσον βρίσκεται στην Ουκρανία από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή. Δεν είναι όλες οι χώρες τόσο τυχερές να έχουν έναν τέτοιο φίλο», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδεχόμενος τον Βρετανό πρωθυπουργό.

If this is the worst thing to land in Kyiv on Independence Day, after all the warnings, it will have been a good day for Ukraine… pic.twitter.com/O25dlGhUVc

Ο ίδιος ο Τζόνσον, σε tweet του, τόνισε: «Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία έχει σημασία για όλους μας. Γι’ αυτό βρίσκομαι σήμερα στο Κίεβο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στους Ουκρανούς φίλους μας. Πιστεύω ότι η Ουκρανία μπορεί και θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο».

