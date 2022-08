Βαλτιμόρη: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς αγνώστων

Ένας άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι έξι τραυματίστηκαν μετά από μαζικά πυρά -το μεσημέρι της Τετάρτης, τοπική ώρα- στη Βαλτιμόρη.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, οι δύο ύποπτοι παραμένουν ελεύθεροι.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Βαλτιμόρης, Χάρισον, είπε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν σε ένα «περιστατικό με πολλά θύματα» στη διασταύρωση της λεωφόρου Παρκ Χάιτς και της λεωφόρου Σίρλεϊ, στη βορειοδυτική περιοχή της πόλης του Μέριλαντ.

⚕️MULTIPLE VICTIM INCIDENT⚕️

Park Heights Av & Shirley Av 21215#CentralParkHeights@CCMiddleton6#BCFDEMS & #BMORESBravest units are treating & transporting several injured victims from the scene of a reported shooting. 4 EMS units called. @BaltimorePolice @FOP3 investigating. pic.twitter.com/15vGYANudH

— Baltimore Firefighters IAFF Local 734 (@BCFDL734) August 24, 2022