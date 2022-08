Apple: Στις 7 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση του iPhone 14

Εκδήλωση για την παρουσίαση νέων προϊόντων πραγματοποιεί η Apple στις 7 Σεπτεμβρίου, με τους ειδικούς να αναμένουν πως θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του iPhone 14, αλλά και της επόμενης σειράς «έξυπνων» ρολογιών.

Η εταιρεία απέστειλε προσκλήσεις, με την εκδήλωση να έχει τίτλο «Far Out» και να ξεκινά στις 10 το πρωί τοπική ώρα.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιεί στο Steve Jobs Theatre στα κεντρικά της γραφεία στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια. Η εταιρεία θα μεταδώσει επίσης ζωντανά την εκδήλωση στον ιστότοπό της.

Go for launch. Tune in for a special #AppleEvent on September 7 at 10 a.m. PT.

— Apple (@Apple) August 24, 2022