ΗΠΑ: Εισβολή ένοπλου 12χρονου σε σχολείο – Τραυματίστηκε ένας 13χρονος

Ένοπλη επίθεση με φερόμενο ως δράστη ένα 12χρονο αγόρι σημειώθηκε σε σχολείο στο ανατολικό Όκλαντ, στις ΗΠΑ. Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 13.30 το μεσημέρι στο Madison Park Academy. Οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς εντόπισαν έναν 13χρονο με τραύματα όπλου και άλλο ένα 12χρονο που επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο συνελήφθη.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το σχολείο στο οποίο φοιτούν 750 μαθητές εκκενώθηκε ενώ ο 13χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

OAKLAND SCHOOL SHOOTING: A 13 y/o student was shot this afternoon at Madison Park Academy, a middle/high school near 98th Ave & Edes. @oaklandpoliceca say shooter is 12 y/o student, now in custody. Campus evacuated as worried parents rushed to scene. The latest at 4p on @KTVU pic.twitter.com/inaALkBhV9

— Alex Savidge (@AlexSavidgeKTVU) August 29, 2022