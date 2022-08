Καλιφόρνια: 150.000 ντομάτες προκάλεσαν κυκλοφοριακό χάος

Περισσότερες από 150.000 ντομάτες κάλυψαν το οδόστρωμα σε πολυσύχναστο δρόμο της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος.

Οι ντομάτες ήταν φορτωμένες σε ένα φορτηγό όταν αυτό εξετράπη της πορείας του με το φορτίο να διασκορπίζεται στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με το BBC τα αυτοκίνητα περνούσαν πάνω από τις ντομάτες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας επικίνδυνος πολτός από χυμό ντομάτας, λάδι και βρωμιά.

Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί καραμπόλα επτά οχημάτων κατά την οποία τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι.

«Αυτές οι φλούδες ντομάτας μόλις χτυπήσουν στην άσφαλτο είναι σαν να περπατάς στον πάγο», δήλωσε ένας τοπικός αξιωματούχος μιλώντας στους New York Times.

A crash involving a big-rig truck caused 150,000 tomatoes to scatter across Interstate 80 in Vacaville, California. Passing vehicles ground them into a slippery red pulp. https://t.co/NyW6nwYysN pic.twitter.com/mN3hpCXpHi

— The New York Times (@nytimes) August 30, 2022