Η ΕΕ αναστέλλει τη συμφωνία με τη Ρωσία για την ταξιδιωτική βίζα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναστέλλει τη συμφωνία με τη Ρωσία για τη διευκόλυνση έκδοσης θεωρήσεων (visa), όπως γνωστοποίησε ο Ζοζέπ Μπορέλ, μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών.

Αυτή η αναστολή καταργεί την προνομιακή μεταχείριση για τους Ρώσους, όταν υποβάλλουν αίτηση για όλες τις βίζες της ΕΕ και, ως εκ τούτου, πλέον θα απαιτούνται περισσότερα έγγραφα και χρόνος αναμονής, ενώ και η έκδοσή τους καθίσταται ακριβότερη.

«Συμφωνήσαμε για πλήρη αναστολή της συμφωνίας διευκόλυνσης της έκδοσης βίζας ΕΕ-Ρωσίας», είπε ο Μπορέλ σε συνέντευξη Τύπου στο τέλος της διήμερης συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών στην Πράγα. «Αυτό θα μειώσει σημαντικά τον αριθμό των νέων θεωρήσεων που εκδίδονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Θα είναι πιο δύσκολο, θα διαρκέσει περισσότερο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, που επικαλείται το Reuters, οι ΥΠΕΞ της ΕΕ δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε μια γενική απαγόρευση έκδοσης βίζα για τους Ρώσους, καθώς τα κράτη-μέλη ήταν διχασμένα για το θέμα.

«Έχουμε δει μια σημαντική αύξηση των συνοριακών διελεύσεων από τη Ρωσία προς γειτονικά κράτη. Αυτό συνιστά έναν κίνδυνο για την ασφάλεια. Ως εκ τούτου, συμφωνήσαμε σήμερα με τους Υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ για την πλήρη αναστολή της συμφωνίας διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων ΕΕ – Ρωσίας», σημείωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, σε σχετικό tweet του, ενώ πρόσθεσε: «Επιπλέον, έχουμε δει πολλούς Ρώσους να ταξιδεύουν για αναψυχή και ψώνια σαν να μην μαίνεται πόλεμος στην Ουκρανία».

We have seen a substantial increase of border crossings from Russia into neighbouring states. This is becoming a security risk.

We therefore agree today with EU Foreign Ministers on Full Suspension of the EU-Russia visa facilitation agreement. pic.twitter.com/zdowgdOa8F

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 31, 2022