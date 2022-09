Ρωσία: Αυτοκτόνησε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού ενεργειακού γίγαντα Lukoil

O Ραβίλ Μαγκάνοφ, ουσιαστικά επικεφαλής της δεύτερης μεγαλύτερης ρωσικής εταιρείας παραγωγής πετρελαίου Lukoil, πέθανε την Πέμπτη αφού έπεσε από το παράθυρο νοσοκομείου στη Μόσχα, δήλωσε στο Reuters πηγή που γνωρίζει την κατάσταση.

Ορισμένα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης τον θάνατο του 67χρονου Μαγκάνοφ, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές.

Ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της δοκιμαζόμενης από τις δυτικές κυρώσεις εταιρείας φέρεται να πήδηξε από τον έκτο όροφο του νοσοκομείου, κατά τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ENews112 και Mash.

Προς το παρόν δεν έχει προκύψει κάποια επίσημη ενημέρωση από τη Lukoil.

