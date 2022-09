O σούπερ τυφώνας Hinnamnor πλησιάζει την Κίνα

Προς τις ακτές της Κίνας κινείται ο σούπερ τυφώνας Χίναμνορ (Hinnamnor), ο οποίος θεωρείται ότι είναι η πιο ισχυρή καταιγίδα παγκοσμίως μέχρι στιγμής για το 2022.

Το καιρικό σύστημα βρίσκεται νότια από τα νησιά Ριούκιου της Ιαπωνίας και το επίκεντρό του θα βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ταϊβάν για τις επόμενες δύο μέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του Αστεροσκοπείου του Χονγκ Κονγκ.

Στη συνέχεια, αναμένεται να μετακινηθεί βόρεια προς την Ανατολική Σινική Θάλασσα, με τις αρχές στις παράκτιες επαρχίες της Κίνας να προετοιμάζονται για την έλευση του τυφώνα.

TY #Hinnamnor now has 10-min winds of 185 km/h, and gusting to 260 km/h, based on the 06Z update of JMA.

This is equivalent to a “super typhoon” in PAGASA scale.

A compact yet dangerous and powerful storm. pic.twitter.com/SjhYZUQHil

— Matthew Cuyugan (@MatthewCuyugan) August 30, 2022