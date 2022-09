NASA – Artemis 1: Αναβάλλεται ξανά η εκτόξευση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα

Η δεύτερη απόπειρα εκτόξευσης του πρωτοποριακού πυραύλου SLS, που είχε προγραμματιστεί από τη NASA για το απόγευμα του Σαββάτου ώρα ΗΠΑ (βράδυ Σαββάτου ώρα Ελλάδας) με προορισμό τη Σελήνη στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis, τελικώς αναβάλλεται εκ νέου, με την εν λόγω αναβολή να είναι μάλιστα η δεύτερη μέσα σε διάστημα ολίγων ημερών, καθώς η πρώτη σχετική απόπειρα εκτόξευσης επρόκειτο να γίνει την περασμένη Δευτέρα, 29 Αυγούστου.

Για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα πέντε ημερών, η NASA διέκοψε σήμερα την αντίστροφη μέτρηση που ήταν σε εξέλιξη και ανέβαλε εκ νέου την προγραμματισμένη εκτόξευση του γιγαντιαίου πυραύλου Space Launch System (SLS) αποστολή του οποίου είναι να στείλει την κάψουλα Orion στο φεγγάρι στο πλαίσιο του διαστημικού προγράμματος Artemis 1.

Η νέα προγραμματισμένη εκτόξευση αναβλήθηκε, όπως αναφέρεται επισήμως, λόγω διαρροής στις δεξαμενές καυσίμων.

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u

— NASA (@NASA) September 3, 2022