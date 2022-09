Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητά οικονομική βοήθεια από την ΕΕ και νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει επειγόντως τον επόμενο ποσό της οικονομικής βοήθειάς της προς την Ουκρανία, ενώ παράλληλα πίεσε και για ένα νέο κύμα κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Συζητήσαμε την επείγουσα διάθεση της επόμενης δόσης της ευρωπαϊκής μακροοικονομικής βοήθειας, ενώ δώσαμε έμφαση στην ανάγκη προετοιμασίας του 8ου πακέτου των δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης και μιας απαγόρευσης στην έκδοση βίζας για τους Ρώσους πολίτες», ανέφερε ο ίδιος στο Twitter.

Had a phone conversation with President of the European Commission @vonderleyen. Discussed the allocation of the next tranche of #EU macro-fin aid ASAP. Emphasized the need to prepare the 8th package of sanctions, including a ban on issuing visas to Russian citizens. (1/2)

