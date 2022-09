Aφγανιστάν: Επίθεση αυτοκτονίας κοντά στην πρεσβεία της Ρωσίας στην Καμπούλ

Επίθεση αυτοκτονίας σημειώθηκε σήμερα κοντά στην πύλη της πρεσβείας της Ρωσίας στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ.

Oι φρούροι Ταλιμπάν της πρεσβείας άνοιξαν πυρ κατά του βομβιστή, ενώ δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν ο άνθρωπος πρόλαβε να πυροδοτήσει τα εκρηκτικά που είχε πάνω του ή αν οι φρουροί τον πυροβόλησαν και τον εξουδετέρωσαν.

‼️Police in #Kabul reports that a suicide bomber blew himself up at the gate of the #Russian Embassy.

There is no information on the number of casualties. pic.twitter.com/VGvnGO6wUH

— NEXTA (@nexta_tv) September 5, 2022