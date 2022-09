Μπόρις Τζόνσον: Συγχαρητήρια στη Λιζ Τρας – «Έχει το σωστό σχέδιο»

Η νεοεκλεγείσα πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λιζ Τρας, έχει το «σωστό σχέδιο» για να αντιμετωπίσει την περιφερειακή ανισότητα, το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και να συσπειρώσει το κυβερνών Συντηρητικό κόμμα, δήλωσε ο απερχόμενος ηγέτης Μπόρις Τζόνσον στο Twitter.

«Συγχαρητήρια στη @trussliz (Λιζ Τρας) για την αποφασιστική της νίκη», ανέφερε ο Τζόνσον.

Congratulations to @trussliz on her decisive win. I know she has the right plan to tackle the cost of living crisis, unite our party and continue the great work of uniting and levelling up our country. Now is the time for all Conservatives to get behind her 100 per cent.

