Ζελένσκι για Τρας: «Ήταν πάντα στην πεφωτισμένη πλευρά της ευρωπαϊκής πολιτικής»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι η νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας, η Λιζ Τρας, ήταν «πάντα στη πεφωτισμένη πλευρά της ευρωπαϊκής πολιτικής» και ότι το Κίεβο προσβλέπει σε ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών επί των ημερών της στη Ντάουνινγκ Στριτ.

«Στην Ουκρανία τη γνωρίζουμε καλά. Ήταν πάντα στην πεφωτισμένη πλευρά της ευρωπαϊκής πολιτικής», ανέφερε ο Ζελένσκι για την Τρας σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, αφότου επαίνεσε τον προκάτοχό της Μπόρις Τζόνσον.

«Πιστεύω ότι μαζί θα μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα για την υπεράσπιση των λαών μας και την αποτυχία των καταστροφικών προσπαθειών της Ρωσίας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Νωρίτερα σήμερα, ο Μπόρις Τζόνσον είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι – την τελευταία του ως πρωθυπουργός της Βρετανίας – κατά την οποία υπογράμμισε ότι οι Ουκρανοί μπορούν να κερδίσουν τον πόλεμο απέναντι στους Ρώσους εισβολείς και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα το κάνουν. Παράλληλα, διαβεβαίωσε τον Ζελένσκι ότι θα παραμείνουν σε επαφή ως φίλοι.

