Συγγνώμη, τάγκαρα λάθος Λιζ Τρας(ελ)

Πριν λίγο καιρό, όταν οι Λέαινες του βρετανικού ποδοσφαίρου αναδείχθηκαν νικήτριες του Euro γυναικών, κάνοντας πραγματικότητα το πολυπόθητο «It’s coming home», πολλοί έσπευσαν να συγχαρούν τις Lionesses για την νίκη τους στο Twitter αλλά, αντ’ αυτού…έστειλαν συγχαρητήρια στη ράπερ Lioness. Βλέπετε, το όνομα της μουσικού όχι μόνο απέχει μόλις δύο γράμματα από αυτό της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου, αλλά ο λογαριασμός της στο Twitter λέγεται @lionesses.

Παραμένοντας στο ίδιο κλίμα αλλά και επί βρετανικού εδάφους, η ανάδειξη της Λιζ Τρας ως νέας πρωθυπουργού της Βρετανίας, οδήγησε πολλούς να δώσουν συγχαρητήρια στο Twitter, μόνο που…τα έδωσαν αλλού.

Με το που ανακοινώθηκε, λοιπόν, πως η 47χρονη θα είναι η νέα αρχηγός των Τόρι και άρα η νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας, η ομόλογή της Σουηδή Μαγκνταλένα Άντερσον τουίταρε: «Συγχαρητήρια στη Λιζ Τρας, που θα αναλάβει τον ρόλο της πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας. Η Σουηδία και η Μεγάλη Βρετανία θα συνεχίσουν τη βαθιά και εκτενή συνεργασία. Είναι σημαντικό για τους πολίτες μας, τις οικονομίες μας και την ασφάλειά μας».

Καλά όλα αυτά, μόνο που η πρωθυπουργός της Σουηδίας τάγκαρε…λάθος άτομο. Για την ακρίβεια, τάγκαρε μία γυναίκα ονόματι Λιζ Τράσελ που ο λογαριασμός της στο Twitter είναι @liztruss. Η γυναίκα έχει τον εν λόγω λογαριασμό από το 2009 και ο σωστός λογαριασμός της Λιζ Τρας είναι ο @trussliz.

Πάντως, η Λιζ Τράσελ δεν έχασε το χιούμορ της, απαντώντας στο tweet της Μαγκνταλένα Άντερσον: «Ανυπομονώ για μια επίσκεψη σύντομα! Ετοιμάστε τα κεφτεδάκια».

Θύμα κεκτημένης ταχύτητας έπεσε και Καρολάιν Λούκας και μέλος του βρετανικού κοινοβουλίου που δεν είχε και τα καλύτερα λόγια να πει ούτε για τον Μπόρις Τζόνσον ούτε για τη Λιζ Τρας σε σχετικό tweet της, αλλά «τα είπε» σε λάθος άτομο.

.@LizTruss still doesn’t get it – Boris Johnson did *not* get Brexit done, his myriad mistakes over Covid cost countless lives, & he leaves having disgraced his office. Meanwhile, she’s campaigned as a right wing ideologue & will govern as such – which is a disaster for all of us

— Caroline Lucas (@CarolineLucas) September 5, 2022