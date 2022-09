Στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας με Κίνα και Ινδία, υπό το βλέμμα του Πούτιν

Ο Bλαντιμίρ Πούτιν εμφανίσθηκε χαμογελαστός να αστειεύεται με τον υπουργό Άμυνάς του καθώς επιθεωρεί μια μεγάλη στρατιωτική άσκηση στη ρωσική Απω Ανατολή, χιλιάδες χιλιόμετρα από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στα γυμνάσια με την ονομασία «Vostok» συμμετέχουν επίσης στρατεύματα από την Κίνα και την Ινδία, παρόλο που δεν ήταν σαφές αν μονάδες αυτών των χωρών έπαιρναν μέρος στο τμήμα των γυμνασίων που παρακολούθησε ο Πούτιν.

Putin, Shoigu and Gerasimov gathered to watch Vostok 2022 military drills, after holding a closed meeting. Russia claims 50k troops are taking part jointly with Central Asian countries and China. pic.twitter.com/7kmjwmcUPX

— Mary Ilyushina (@maryilyushina) September 6, 2022