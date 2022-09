Μπάιντεν: Συγχαρητήρια στη Λιζ Τρας, αναμένω εμβάθυνση των σχέσεων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, συνεχάρη σήμερα τη Λιζ Τρας για την ανάληψη της πρωθυπουργίας της Βρετανίας και εξέφρασε την πεποίθηση ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο θα εξακολουθήσουν να συνεργάζονται για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Congratulations to Prime Minister Liz Truss.

I look forward to deepening the special relationship between our countries and working in close cooperation on global challenges, including continued support for Ukraine as it defends itself against Russian aggression.

— President Biden (@POTUS) September 6, 2022