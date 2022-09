Ζελένσκι – Σολτς: Επικοινωνία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και τη Ζαπορίζια

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς διαβεβαίωσε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως το Βερολίνο θα εξακολουθήσει να στηρίζει το Κίεβο, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα οι δύο ηγέτες.

Had a phone conversation with 🇩🇪 Chancellor @OlafScholz on a wide range of topics. Thanked for the confirmation of the €5 billion macro-financial aid from the EU, stressed the need for a full-fledged IMF program. Discussed plans for further strengthening 🇺🇦 defense capabilities.

