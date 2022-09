Ουκρανία: Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μπλίνκεν στο Κίεβο

Στο Κίεβο μετέβη ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν. Η επίσκεψη δεν είχε προαναγγελθεί.

Σύμφωνα με τον Γαλλικό Πρακτορείο, στο επίκεντρο της επίσκεψης του κ. Μπλίνκεν βρίσκεται η στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.

Graphic of the Himars launch rocket system which the US is providing to Ukraine#AFPgraphics @AFP pic.twitter.com/Hs29lgYPIr

