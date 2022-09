Ουκρανός στρατηγός: Ανακαταλάβαμε πάνω από 20 χωριά στο Χάρκοβο

Τα ουκρανικά στρατεύματα ανακατέλαβαν περισσότερα από 700 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της περιοχής του Χαρκόβου, όπου προχώρησαν σε βάθος 50 χιλιομέτρων μέσα στις ρωσικές γραμμές και ανακατέλαβαν περισσότερα από 20 χωριά, δήλωσε σήμερα Ουκρανός στρατηγός.

Οι δηλώσεις του ταξίαρχου Ολέξιι Γκρόμοφ κατά την διάρκεια ενημέρωσης ήταν η πιο λεπτομερής δημόσια αποτίμηση μέχρι στιγμής της αντεπίθεσης της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας. Το Κίεβο μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί να αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες για να μην θέσει σε κίνδυνο την επιχείρηση.

«Κατά τη διάρκεια των αμυντικών επιχειρήσεων για την ανακατάληψη των χαμένων εδαφών στην κατεύθυνση του Χαρκόβου, από τις αρχές της εβδομάδας, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας… διείσδυσαν στις γραμμές του εχθρού σε βάθος έως και 50 χιλιομέτρων», δήλωσε ο Γκρόμοφ.

Δεν ανέφερε ποια χωριά ανακαταλήφθηκαν στην περιοχή του Χαρκόβου.

«Η συνολική έκταση των εδαφών που τέθηκαν και πάλι υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας στις κατευθύνσεις του Χαρκόβου και του Πιβντένι Μπουχ, υπερβαίνει τα 700 τετραγωνικά χιλιόμετρα», δήλωσε.

