Βασίλισσα Ελισάβετ: Η στιγμή της ανακοίνωσης του θανάτου της από το BBC

Στις 20:30 ώρα Ελλάδος ο παρουσιαστής του BBC –που είχε διακόψει για ώρες την κανονική ροή του προγράμματός του έχοντας συνεχείς συνδέσεις με το κάστρο Μπαλμόραλ της Σκωτίας όσο και με το Μπάκιγχαμ- ανακοίνωσε ότι η βασίλισσα Ελισάβετ έφυγε από τη ζωή.

Ο παρουσιαστής φορούσε μαύρο κοστούμι και μαύρη γραβάτα σε ένδειξη πένθους και είπε χαρακτηριστικά: «Πριν από μερικά λεπτά, το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η βασίλισσα πέθανε γαλήνια στο Μπαλμόραλ, αυτό το απόγευμα».

Δείτε το βίντεο:

The announcement of the Queen’s death on BBC Newshttps://t.co/Zn1yJQWKqW pic.twitter.com/P7slXcCb83

— BBC News (UK) (@BBCNews) September 8, 2022