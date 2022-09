Θάνατος Βασίλισσας Ελισάβετ: Τι αλλάζει στην καθημερινότητα των Βρετανών

Πολλά πράγματα στην καθημερινότητα των Βρετανών αλλάζουν αυθημερόν με τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ και την ενθρόνιση του Καρόλου, ενώ άλλα θα αλλάξουν σταδιακά στους επόμενους μήνες.

Με τη στέψη του Καρόλου Γ’ αλλάζει αυτομάτως και ο εθνικός ύμνος του Ηνωμένου Βασιλείου, και από «God Save the Queen» σε «God Save the King», και με στίχους «Send him victorious… » κλπ.

Όλοι οι τίτλοι που φέρουν τη βασιλική σφραγίδα περνούν από το Her Majesty στο His Majesty, στην Αυτού Μεγαλειότητα δηλαδή, όπως His Majesty’s government για την κυβέρνηση του Λονδίνου, αλλά και για τα πλοία του Βασιλικού Ναυτικού, που μετονομάζονται σε His Majesty’s Ship (HMS) από Her Majesty’s Ship.

Ακόμη και οι ανώτεροι δικηγόροι – γνωστοί ως Queen’s Counsel (QC) εδώ και 70 χρόνια – θα πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο επίθεμα του τίτλου τους, το King’s Counsel (KC).

Σταδιακά θα αλλάξουν πολλά ακόμη στη βρετανική καθημερινότητα, όπως τα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα. Το ίδιο και τα γραμματόσημα και τα μετάλλια της Μεγάλης Βρετανίας: Δεν θα φέρουν πλέον το χαρακτηριστικό πλευρικό προφίλ της Βασίλισσας, αλλά αυτό του γιου της και διαδόχου της. Μια νέα σημαία και οικόσημο θα σχεδιαστούν για τον νέο μονάρχη, που επίσης καθίσταται και επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας του, ο Κάρολος αναμένεται να ποζάρει για ένα νέο πορτρέτο που θα χρησιμοποιηθεί σε όλα τα νέα νομίσματα, χαρτονομίσματα και γραμματόσημα που θα κυκλοφορήσουν μετά την ανάληψη του θρόνου. Όπως επιβάλλει η παράδοση, το πρόσωπο του Καρόλου θα πρέπει να κοιτάζει προς τα αριστερά, για να διαφέρει από την προκάτοχό του – το πρόσωπο της Ελισάβετ κοιτούσε δεξιά.

Τα νομίσματα που φέρουν το πορτρέτο της Βασίλισσας πιθανότατα θα συνεχίσουν να εκδίδονται στο άμεσο μέλλον και όλα τα νομίσματα που φέρουν το πορτρέτο της θα εξακολουθούν να ισχύουν για χρήση κανονικά. Η μετάβαση σε νέο νόμισμα και γραμματόσημα θα είναι μια σταδιακή διαδικασία, με τις τράπεζες και τα ταχυδρομεία να συλλέγουν σταδιακά τα παλιά σχέδια που θα καταστούν συλλεκτικά.

Πηγή: Reuters, The Independent

