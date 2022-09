Βασίλισσα Ελισάβετ: Ο Κάρολος επιστρέφει στο Λονδίνο – Στις 8 το βράδυ το διάγγελμά του

Ο Βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας επιβιβάστηκε σε πτήση στο αεροδρόμιο του Αμπερντίν στη Σκωτία και αναμένεται να μεταβεί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, μία ημέρα μετά το θάνατο της μητέρας του, Βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο 73χρονος μονάρχης νωρίτερα έφυγε από το κάστρο του Μπαλμόραλ με τη σύζυγό του Καμίλα.

Εκπρόσωπος της Βρετανίδας πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο Κάρολος θα συναντηθεί με την πρωθυπουργό Λιζ Τρας σήμερα το απόγευμα.

Στις 8 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) ο Κάρολος θα απευθύνει τηλεοπτικό διάγγελμα στο βρετανικό λαό.

BREAKING: King Charles III has arrived at Aberdeen International Airport ahead of boarding a private flight to London with Queen Consort Camilla.

