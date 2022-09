Ουκρανία: Μπορούμε να νικήσουμε τους Ρώσους, λέει ο Κουλέμπα

«Η επιτυχία της αντεπίθεσης κατά των ρώσων εισβολέων δείχνει ότι η Ουκρανία μπορεί να νικήσει τις δυνάμεις της Μόσχας, αλλά το Κίεβο χρειάζεται περισσότερα όπλα από τους εταίρους του», δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Νμίτρο Κουλέμπα.

Νωρίτερα, ο ρωσικός στρατός είχε εγκαταλείψει έναν από τους βασικούς προμαχώνες του στο βορειοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας λόγω της προέλασης των ουκρανικών δυνάμεων.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, σε συνέντευξη Τύπου με τη γερμανίδα ομόλογό του Αναλένα Μπέρμποκ, επεσήμανε ότι ορισμένοι σύμμαχοι είχαν αρχικά διστάσει να στείλουν όπλα στην πατρίδα του, αλλά αυτό έχει αλλάξει πλέον.

«Δείξαμε ότι είμαστε ικανοί να νικήσουμε τον ρωσικό στρατό. Το κάνουμε με τα όπλα που μας δόθηκαν», είπε και τόνισε: «Και για αυτό επαναλαμβάνω: όσο περισσότερα όπλα λάβουμε, τόσο πιο γρήγορα θα νικήσουμε και θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος».

Παρότι η Γερμανία έχει στείλει αυτοκινούμενα πυροβόλα Howitzer στην Ουκρανία, το Κίεβο έχει ζητήσει επίσης άρματα μάχης Leopard, τεθωρακισμένα οχήματα Marder και αντιαεροπορικά άρματα Gepard.

Ο Κουλέμπα, ο οποίος στο παρελθόν έχει επικρίνει τη Γερμανία για «καθυστέρηση» στην αποστολή οπλικών συστημάτων, παραπονέθηκε ότι η Ουκρανία πλήρωσε τίμημα για τις διαβουλεύσεις στους κόλπους της γερμανικής κυβέρνησης. «Καθημερινά, την ώρα που κάποιος στο Βερολίνο σκέφτεται, δέχεται συμβουλές, ή διαβουλεύεται σχετικά με το αν θα δώσει άρματα μάχης ή όχι… κάποιος πεθαίνει στην Ουκρανία επειδή το τανκ δεν έφθασε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία ταξίδεψε στο Κίεβο, υποσχέθηκε περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και δεν απέκλεισε την παράδοση αρμάτων μάχης. «Κατανοώ ότι ο χρόνος είναι σημαντικός», είπε και συμπλήρωσε ότι «οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι».

