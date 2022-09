Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεκίνησε η μεταφορά της σορού στο Εδιμβούργο (βίντεο)

H σορός της Ελισάβετ Β’ μεταφέρεται αυτή την ώρα από την κατοικία της στα Χάιλαντς της Σκωτίας στο Εδιμβούργο, όπου οι πολίτες θα μπορέσουν αποτίσουν φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα.

The Queen’s coffin has departed Balmoral to begin its six-hour journey to the Scottish capital of Edinburgh.

The late monarch’s daughter, Princess Anne, follows behind the hearse.

