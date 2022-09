Έλον Μασκ: Σε δημοπρασία φωτογραφίες του και προσωπικά αντικείμενα από την περίοδο που ήταν φοιτητής

Η Τζένιφερ Γκουίν έβγαινε με τον Έλον Μασκ πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν οι δύο τους σπούδαζαν στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, πολλά χρόνια προτού ο – 51χρονος πια, πολυδισεκατομμυριούχος – Μασκ ξεχωρίσει ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Από εκείνη την περίοδο της ζωής τους, η κα. Γκουίν έχει μια σειρά από κειμήλια τα οποία τώρα δημοπρατεί μέσω της αμερικανικής πλατφόρμας RR Auction: 18 φωτογραφίες του Μασκ, μια χειρόγραφη κάρτα γενεθλίων με την υπογραφή «Love, Elon», και ένα χρυσό κολιέ που εκείνος της είχε δώσει ως δώρο.

Το κολιέ έχει μάλιστα πάνω του και ένα σμαράγδι το οποίο, όπως λέγεται, προήλθε από ορυχείο το οποίο διαχειριζόταν ο Νοτιοαφρικανός πατέρας του Έλον Μασκ στη Ζάμπια.

