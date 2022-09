ΠΟΥ: Ορατό το τέλος της πανδημίας COVID-19

Ο κόσμος δεν ήταν ποτέ σε καλύτερη θέση για να βάλει τέλος στην πανδημία της COVID-19, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), απευθύνοντας έκκληση στις χώρες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους εναντίον του ιού που έχει σκοτώσει πάνω από έξι εκατομμύρια ανθρώπους.

«Δεν έχουμε φθάσει ακόμη εκεί. Αλλά το τέλος είναι ορατό», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

Οι θάνατοι από την COVID-19 την περασμένη εβδομάδα ήταν οι λιγότεροι που έχουν καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2020, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

