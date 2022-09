Κομισιόν: Πρόταση για «πάγωμα» της εκταμίευσης 7,5 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πάγωμα της εκταμίευσης 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουγγαρία λόγω των καταγγελιών για διαφθορά και παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου, αναμένοντας να τεθούν σε εφαρμογή οι υποσχεθείσες μεταρρυθμίσεις.

«Η Ουγγαρία έχει δεσμευτεί να ενημερώσει την Επιτροπή για την εφαρμογή των μέτρων για την διαχείριση της κατάστασης έως τις 19 Νοεμβρίου. Θα επανεκτιμήσουμε την κατάσταση και θα ενεργήσουμε ανάλογα», δήλωσε σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τον Οικονομικό Προγραμματισμό και τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιοχάνες Χαν.

«Η σημερινή απόφαση είναι μια σαφής ένδειξη της αποφασιστικότητας της Κομισιόν να προστατεύσει τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στην διάθεσή της για να διασφαλίσει αυτόν τον σημαντικό στόχο», είπε ο ίδιος.

The #ConditionalityMechanism is already delivering! #Hungary committed to 17 remedial measures to address the risks to the #EUBudget.

Following thourough assessment, the @EU_Commission came to the conclusion that a risk for the #EUBudget remains. 1/3 pic.twitter.com/tnE0yNFSJq

