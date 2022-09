Η καταιγίδα Φιόνα ενισχύθηκε σε κυκλώνα και πλησιάζει το Πουέρτο Ρίκο

Η καταιγίδα Φιόνα ενισχύθηκε σήμερα σε κυκλώνα και πλησιάζει το Πουέρτο Ρίκο, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Κέντρο για τους Κυκλώνες, αφού σάρωσε τη Γουαδελούπη, όπου προκάλεσε σημαντικές πλημμύρες που στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο.

Με ανέμους που πνέουν με ταχύτητα μέχρι 130 χλμ/ώρα, η Φιόνα απειλεί πλέον τα παράλια του Πουέρτο Ρίκο με καταρρακτώδεις βροχές και κατολισθήσεις λάσπης.

Hurricane #Fiona could produce storm surge flooding of 1 to 3 ft above normally dry ground along the eastern and southern coast of Puerto Rico and the islands of Vieques and Culebra.https://t.co/WW49pyscNl pic.twitter.com/V1Ec17H9TI

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 18, 2022