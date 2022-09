Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε πυρηνικό σταθμό καταγγέλλει το Κίεβο – Δεν υπέστησαν ζημιές οι αντιδραστήρες

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τον πυρηνικό σταθμό του Πιβντενουκραΐνσκ στα νότια της Ουκρανίας, ωστόσο οι αντιδραστήρες του δεν έχουν υποστεί ζημιές και λειτουργούν κανονικά, σύμφωνα με την ουκρανική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

Έκρηξη σημειώθηκε σε απόσταση 300 μέτρων από τους αντιδραστήρες και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια του πυρηνικού σταθμού, ανέφερε η Energoatom σε ανακοίνωσή της.

Η επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές σε κοντινό υδροηλεκτρικό σταθμό και γραμμές του δικτύου παροχής, σύμφωνα με την ουκρανική εταιρεία.

#BREAKING Kyiv accuses Russia of strike on nuclear plant in south Ukraine pic.twitter.com/YU3M3ODjqw

