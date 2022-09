Ο τυφώνας Νανμαντόλ πλήττει την Ιαπωνία – Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα, ακυρώθηκαν πτήσεις

Ο τυφώνας Νανμαντόλ πλήττει σήμερα τις δυτικές ακτές της Ιαπωνίας, με ισχυρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις.

Oι αρχές έχουν συστήσει σε εκατομμύρια ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις περιοχές στις οποίες αναμένονται τα έντονα φαινόμενα, λόγω του κινδύνου πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Η ένταση του ισχυρού τυφώνα μειώθηκε χθες, Κυριακή, το βράδυ όταν έφτασε στην πόλη Καγκοσίμα, στο νότιο τμήμα του νησιού Κιουσού, αλλά παρά ταύτα από το πέρασμά του ξεριζώθηκαν δέντρα, έσπασαν τζάμια, ενώ λόγω των έντονων βροχοπτώσεων υπερχείλισαν ποταμοί.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 50 άλλοι τραυματίστηκαν από το πέρασμα του τυφώνα από το νησί Κιουσού, αλλά οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τον απολογισμό αυτό.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει σήμερα για τη Νέα Υόρκη προκειμένου να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα καθυστερήσει κατά μία ημέρα το ταξίδι του για να αποτιμήσει τις ζημιές που προκάλεσε η καταιγίδα, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Αξιωματούχοι της ιαπωνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (JΜΑ) προειδοποίησαν ότι το επίπεδο των ποταμών έχει αυξηθεί επικίνδυνα στην περιφέρεια Μιγιαζάκι, όπου σε κάποιες περιοχές έχει πέσει μέσα σε 24 ώρες περισσότερη βροχή από όση συνήθως πέφτει σε όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.

«Σας ζητάμε να παραμείνετε σε εγρήγορση λόγω (του κινδύνου) πλημμυρών και κατολισθήσεων», δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος στους δημοσιογράφους.

Typhoon Nanmadol is wreaking havoc on Japan. Take a look at the flooding of the Miyagawa River in the Mie Prefecture of Japan: pic.twitter.com/znHO4scdAv

— Steve Hanke (@steve_hanke) September 18, 2022