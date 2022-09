Ιαπωνία: Νεκροί και τραυματίες από το πέρασμα του τυφώνα Νανμαντόλ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και και δύο ακόμη εντοπίστηκαν «χωρίς ζωτικές ενδείξεις» μετά το πέρασμα του τυφώνα Νανμαντόλ από την Ιαπωνία, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 100.

Ο τυφώνας έπληξε την Ιαπωνία το βράδυ της Κυριακής, κοντά στην Καγκοσίμα, στο νησί Κιουσού στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, συνοδευόμενος από ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις. Στη συνέχεια, μετακινήθηκε προς τα βορειοανατολικά.

It’s incredible how something that seems so beautiful from space can be so terrible on Earth…Praying for the safety of those in the path of Typhoon Nanmadol. pic.twitter.com/4xambFgtj6

Η έντασή του μειωνόταν σταδιακά και τελικά σήμερα το πρωί υποβαθμίστηκε σε εξτρα-τροπικό κυκλώνα.

Στο νησί Κιουσού, από το πέρασμα του Νανμαντόλ ξεριζώθηκαν δέντρα, έσπασαν τζάμια, υπερχείλισαν ποταμοί και μέσα σε 24 ώρες έπεσε όγκος βροχής που κανονικά αντιστοιχεί σε έναν μήνα. Περισσότερο επλήγη η περιφέρεια Μιγιαζάκι, όπου εντοπίστηκαν δύο από τους νεκρούς.

Ο Χιροζάκου Ματσούνο, εκπρόσωπος της ιαπωνικής κυβέρνησης, διευκρίνισε ότι δύο ακόμη άνθρωποι εντοπίστηκαν «χωρίς ζωτικές ενδείξεις», ένας όρος που χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία όταν δεν έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος ενός ατόμου από γιατρό.

O απολογισμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι αρχές προσπαθούν να βεβαιώσουν αν δύο ακόμη θάνατοι συνδέονται με τον τυφώνα, ενώ αναζητούν ακόμη έναν άνθρωπο που αγνοείται, πρόσθεσε ο Ματσούνο.

Tουλάχιστον 114 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι 14 σοβαρά.

Νωρίς σήμερα το πρωί περίπου 140.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτροδότηση, κυρίως στο νησί Κιουσού.

WATCH: Nine million people have been ordered to evacuate their homes in #Japan after being battered by typhoon #Nanmadol which is regarded as one of the worst typhoons the country has ever seen. pic.twitter.com/Ixol5FgoKO

— BNN Newsroom (@BNNBreaking) September 19, 2022