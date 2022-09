Ανοιχτή επιστολή από 238 ΜΚΟ: Ένας άνθρωπος πεθαίνει κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα από την πείνα

Ένας άνθρωπος πεθαίνει κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα από την πείνα, καταγγέλλουν περισσότερες από 200 μη κυβερνητικές οργανώσεις, απευθύνοντας έκκληση στους ηγέτες της υφηλίου που συναντώνται από σήμερα στη Νέα Υόρκη κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ «να ενεργήσουν για να σταματήσουν την παγκόσμια κρίση πείνας».

Οι οργανώσεις από 75 χώρες υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή στην οποία εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την έκρηξη του αριθμού των ανθρώπων που υποφέρουν από την πείνα και για να κάνουν συστάσεις.

«Περίπου 345 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο υποφέρουν από οξεία πείνα, αριθμός που έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2019», υπογραμμίζουν οι 238 οργανώσεις.

#UPDATE One person is estimated to be dying of hunger every four seconds, over 200 NGOs have warned, urging decisive international action to “end the spiralling global hunger crisis”

📸 A Yemeni baby suffering from severe malnutrition pic.twitter.com/S55HON3BDZ

— AFP News Agency (@AFP) September 20, 2022