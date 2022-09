Ισραήλ: Αποκτά και πάλι πρεσβευτή στην Τουρκία έπειτα από τέσσερα χρόνια

Η μέχρι πρότινος επιτετραμμένη στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Άγκυρα Ιρίτ Λίλιαν αναλαμβάνει επισήμως καθήκοντα πρέσβη.

«Η Ιρίτ Λίλιαν, ανώτερη διπλωμάτης που έχει διαδραματίσει ρόλο κλειδί στη διαδικασία συμφιλίωσης Ισραήλ – Τουρκίας, θα υπηρετήσει ως η επόμενη πρέσβης στην Τουρκία, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Εξωτερικών. Η Λίλιαν είναι επιτετραμμένη του Ισραήλ στην Άγκυρα από τον Φεβρουάριο του 2021 […] Δεν υπήρχε πρέσβης στη χώρα από το 2018 […]», γράφουν σε άρθρο τους οι Times of Israel.

Thank you dear friends for your warm wishes after being chosen as the designated Ambassador of #Israel in #Türkiye. So honored to continue this journey, putting two amazing countries , so close to my ❤️ back together again. pic.twitter.com/VjTWcJ4QVq

