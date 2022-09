Τυφώνας Φιόνα: Αναβαθμίστηκε σε κατηγορία «4» και κατευθύνεται προς τις Βερμούδες

Σε «εξαιρετικά επικίνδυνο» τυφώνα κατηγορίας 4 αναβαθμίστηκε η Φιόνα, η οποία αφού προκάλεσε τεράστιες καταστροφές σε Πουέρτο Ρίκο, Δομινικανή Δημοκρατία και Τερκς και Κέικος αναμένεται να πλήξει εντός της εβδομάδας τις Βερμούδες.

Μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους πέντε άνθρωποι. Στις περιοχές που πέρασε η Φιόνα, οι αρχές προσπαθούν να επαναφέρουν την ηλεκτροδότηση αλλά και την παροχή πόσιμου νερού. Συνολικά πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα σε Πουέρτο Ρίκο και Δομηνικανή Δημοκρατία.

Στη Δομινικανή Δημοκρατία, 12.485 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τον στρατηγό Χουάν Μέντες Γκαρσία, διευθυντή του κέντρου επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.

Torrential rain and wind gusts up to 85 miles an hour battered the Dominican Republic as Hurricane Fiona made its way through the Caribbean https://t.co/5wshX1FgBO pic.twitter.com/d8B64wCRJn

— Reuters (@Reuters) September 20, 2022