Το τραγούδι του Τζακ Μπλακ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (βίντεο)

Ο Τζακ Μπλακ εξέφρασε τον θαυμασμό και την αγάπη του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσα από τραγούδι που έγραψε για τον σουπερστάρ των Μιλγουόκι Μπακς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός ηθοποιός, κωμικός, τραγουδιστής και τραγουδοποιός αποφάσισε να ερμηνεύσει το τραγούδι σε συναυλία που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

Παρόλο που ο Μπλακ είναι μεγάλος θαυμαστής της ομάδας Los Angeles Lakers, για εκείνον ο Αντετοκούνμπο είναι ο αγαπημένος του παίκτης στο άθλημα, ανεξάρτητα από την ομάδα στην οποία παίζει. «Ξέρετε γιατί; Επειδή είναι απίθανος», είπε ο ηθοποιός.

Μάλιστα, στο τραγούδι, τον αποκαλέι και MVP.

Jack Black and Tenacious D showing love to Giannis in their new “Antetokounmpo” song 😅pic.twitter.com/RbYlYSKH2D

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) September 21, 2022