Γερμανία: Δηλώνει έτοιμη να υποδεχθεί όσους εγκαταλείπουν τη Ρωσία

Το Βερολίνο είναι έτοιμο να δεχτεί όσους αρνούνται να καταταγούν στον ρωσικό στρατό και «απειλούνται με σοβαρή καταστολή», δήλωσε η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, μία ημέρα μετά τη μερική επιστράτευση που ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Αυτός που αντιτίθεται με θάρρος στον Πούτιν και επομένως διακινδυνεύει, μπορεί να ζητήσει πολιτικό άσυλο στη Γερμανία» είπε η Νάνσι Φέζερ.

