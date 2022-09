Ρωσία: Παρουσιάστηκαν ήδη 10.000 εθελοντές, σύμφωνα με τη Μόσχα

Περίπου 10.000 εθελοντές παρουσιάστηκαν ήδη για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, χωρίς να περιμένουν τα έγγραφα της μερικής επιστράτευσης, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα το ρωσικό Γενικό Επιτελείο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την Τετάρτη την πρώτη επιστράτευση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκου είπε ότι στόχος είναι να στρατολογηθούν 300.000 άτομα για την εκστρατεία της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Από αρκετά αεροδρόμια της Ρωσίας φθάνουν στο μεταξύ αναφορές ότι γίνονται πρόσθετοι έλεγχοι σε άνδρες επιβάτες που αναχωρούν από την Ρωσία για το εξωτερικό.

Σειρά από μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρουν ότι στο αεροδρόμιο Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης και στα αεροδρόμια της Μόσχας ελέγχουν στην πραγματικότητα όλους τους νέους άνδρες. Σύμφωνα με άλλα μηνύματα οι έλεγχοι είναι επιλεκτικοί.

Κατά κανόνα, στον έλεγχο διαβατηρίων, τους ρωτούν πότε αγόρασαν το εισιτήριο, εάν είναι μετ’ επιστροφής, αν έχουν υπηρετήσει στον στρατό και αν έχουν κάποια στρατιωτική ειδικότητα. Σύμφωνα με αρκετές μαρτυρίες, ο έλεγχος μπορεί να διαρκέσει 15-20 λεπτά, ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές μέχρι στιγμής ότι δεν έχουν αφήσει κάποιον να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος μετά τον έλεγχο.

Όπως γράφει ο ιστότοπος Rotonda, στο αεροδρόμιο Πούλκοβο ελέγχουν όλους στην ουσία τους άνδρες που φεύγουν για το εξωτερικό. Οι αναγνώστες του ιστότοπου αναφέρουν ότι καταγράφουν τα στοιχεία του φύλλου πορείας και του διαβατηρίου. Παρόμοιους ελέγχους αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες στα αεροδρόμια της Μόσχας Ντομοντέντοβο και Βνούκοβο.

Χθες ο Ρώσος πρόεδρος με διάταγμα του ανακοίνωσε μερική επιστράτευση, παρότι οι διατυπώσεις στο διάταγμα είναι ασαφείς και στην ουσία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της κλήτευσης κάθε πολίτη που είναι έφεδρος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί κάποιοι περιορισμοί που να αφορούν την απαγόρευση εξόδου για όσους ενδέχεται να κληθούν στον στρατό. Παράλληλα ο νόμος για την επιστράτευση προβλέπει ότι όσοι ανήκουν στην κατηγορία αυτή απαγορεύεται να εγκαταλείψουν τον τόπο διαμονής τους χωρίς την άδεια του στρατολογικού γραφείου.

Με την ανακοίνωση της επιστράτευσης αυξήθηκαν αισθητά οι πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων για πτήσεις από τη Ρωσία προς το εξωτερικό και ως εκ τούτου και οι τιμές των εισιτηρίων. Επίσης, αναφέρεται ότι στις εξόδους στα σύνορα με άλλες χώρες έχουν σχηματισθεί ουρές χιλιομέτρων.

Το Βερολίνο είναι έτοιμο να δεχτεί όσους αρνούνται να καταταγούν στον ρωσικό στρατό και «απειλούνται με σοβαρή καταστολή», δήλωσε η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, μία ημέρα μετά τη μερική επιστράτευση που ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Αυτός που αντιτίθεται με θάρρος στον Πούτιν και επομένως διακινδυνεύει, μπορεί να ζητήσει πολιτικό άσυλο στη Γερμανία» είπε η Νάνσι Φέζερ.

#BREAKING Germany ready to take in Russian deserters: ministers pic.twitter.com/HfrKuzcAa7

— AFP News Agency (@AFP) September 22, 2022