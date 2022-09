Ρωσία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε στρατολογικό κέντρο της περιφέρειας Ιρκούτσκ

Ένας ένοπλος άνδρας τέθηκε υπό κράτηση αφού άνοιξε πυρ σε στρατολογικό κέντρο στην περιφέρεια Ιρκούτσκ της Ρωσίας, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.

Ο ένοπλος, ο οποίος φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης να λέει σε αστυνομικούς πως είναι ο 25χρονος Ρουσλάν Ζίνιν, άνοιξε πυρ σε στρατολογικό κέντρο της πόλης Ουστ-Ιλίμσκ. Σε άλλο βίντεο φαίνεται να πυροβολεί τουλάχιστον μία φορά μέσα στο στρατολογικό κέντρο. Το πρακτορείο Reuters διευκρινίζει πως δεν είναι ακόμη σε θέση να πιστοποιήσει επίσημα ότι πρόκειται για βίντεο με το εν λόγω περιστατικό.

Footage purporting to show a would-be conscript shooting a military recruitment officer in Irkutsk, Siberia. Earlier reports that the man died in hospital are unconfirmed. There will be a lot more of this, I suspect. #mobilization pic.twitter.com/8QX9pgAtfm

