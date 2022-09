Ρωσία: Πυροβολισμοί σε σχολείο – Έξι νεκροί και 20 τραυματίες

Μακελειό σημειώθηκε σε σχολείο στην πόλη Ιζέφσκ της Ρωσίας, όταν ένας ένοπλος άνδρας εισήλθε στον χώρο και άνοιξε πυρ.

Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας αναφέρει ότι μέχρι στιγμής έξι άτομα σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένας φύλακας του σχολείου, καθώς και μαθητές.

Σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Μπρετσάλοφ, κυβερνήτη της Δημοκρατίας της Ουντμούρτιας (όπου βρίσκεται το σχολείο), ο δράστης της επίθεσης αυτοκτόνησε.

⚡️#Russian Telegram channels report that the gunman who attacked the school shot himself. The number of injured children has risen to 9. pic.twitter.com/2BTCcNuYk6

— NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022