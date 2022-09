Ρωσία: Επεισόδια σε διαδήλωση κατά της επιστράτευσης στο Νταγκεστάν (βίντεο)

Περίπου εκατό άνθρωποι συνελήφθησαν χθες, Κυριακή, στο Νταγκεστάν της Ρωσίας στη διάρκεια διαδήλωσης κατά της επιστράτευσης.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση OVD-Info, που ειδικεύεται στην καταγραφή ενεργειών αντιτιθέμενων στη ρωσική κυβέρνηση, τουλάχιστον 101 άνθρωποι συνελήφθησαν από την αστυνομία στη Μαχατσκάλα, πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν βίντεο που δείχνουν γυναίκες να αντιπαρατίθενται με αστυνομικούς στη διάρκεια αυτής της διαδήλωσης. «Γιατί παίρνετε τα παιδιά μας;» ρωτά μία από αυτές.

Seems the Dagestan region isn’t going to die in Ukraine like the other Russian slaves. pic.twitter.com/0MyGZf4XUE

Άλλα βίντεο δείχνουν διαδηλωτές να συλλαμβάνονται βάναυσα από την αστυνομία.

Street protests against Putin’s #mobilization are growing in the southern #Dagestan region of #Russia. In #Makhachkala city, a hundred protesters had been arrested by riot police so far. pic.twitter.com/I8hzBW5N0f

