Καθημερινή Forum: Θα είναι αυτός ο δυσκολότερος χειμώνας για την Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο; Μία συζήτηση στο ΚΠΙΣΝ

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συμπληρώνει εφτά μήνες, την ενεργειακή κρίση που βρίσκεται προ των πυλών να απειλεί την κοινωνική συνοχή και τις σκιές που υψώνονται πάνω από την Ευρώπη να απειλούν τις θεμελιώδεις δημοκρατικές της αξίες, τα ερωτήματα γύρω από τον φετινό χειμώνα πληθαίνουν.

«Θα είναι αυτός ο δυσκολότερος χειμώνας για την Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο;». Αυτό είναι το ερώτημα που θα κληθούν να απαντήσουν ένας συγγραφέας και τρεις κορυφαίοι δημοσιογράφοι των εφημερίδων «The New York Times» και «Η Καθημερινή», στο «Η Καθημερινή Forum» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30/9 (17:00-18:30) στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Συγκεκριμένα, οι Roger Cohen, Steven Erlanger, Απόστολος Δοξιάδης και Αλέξης Παπαχελάς θα αναλύσουν εκτενώς τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, σε μία συζήτηση που συντονίζει η δημοσιογράφος της εφημερίδας «Η Καθημερινή» Ηλιάνα Μάγρα και προλογίζουν οι Αχιλλέας Τσάλτας (President, The Democracy & Culture Foundation) και Αθανάσιος Έλλις (Editor in Chief of Kathimerini English Edition).

Η είσοδος στο Forum είναι δωρεάν, αλλά λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης στο kathimerini.gr/registration/

Info: «Ευρώπη. Ο δυσκολότερος χειμώνας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο;», Παρασκευή 30/9 (17:00-18:30), Φάρος – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.