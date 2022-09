Βόρεια Κορέα: Ρεκόρ πυραυλικών δοκιμών φέτος

Μπορεί πια να μην πρωταγωνιστούν στη διεθνή ειδησεογραφία όπως πριν μερικά χρόνια, αλλά οι πυραυλικές δοκιμές στις οποίες έχει προχωρήσει φέτος η Βόρεια Κορέα είναι περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά.

Μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Πιονγιάνγκ προχώρησε σε άλλη μία πυραυλική δοκιμή, την κατά σειρά 24η για το 2022. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων North Korea Missile Test Database του James Martin Center for Nonproliferation Studies, από τον περασμένο Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, η Βόρεια Κορέα είχε πραγματοποιήσει 22 δοκιμές. Έκτοτε ωστόσο, έχουν σημειωθεί τουλάχιστον άλλες δύο, όπως αναφέρει ο αμερικανικός ιστοχώρος Defense One.

«Αυτό ήταν το πιο δραστήριο έτος στα χρονικά για τις βορειοκορεατικές πυραυλικές δοκιμές» (the busiest year for North Korean missile tests ever), σχολιάζουν, χαρακτηριστικά, οι συντάκτες του Defense One, υπογραμμίζοντας ωστόσο ως αξιοσημείωτη και τη στιγμή της τελευταίας εκτόξευσης βορειοκορεατικού πυραύλου που συνέπεσε χρονικά με την επίσκεψη που πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, σε Νότια Κορέα και Ιαπωνία.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα REUTERS/Leah Millis/Pool

