Βασιλιάς Κάρολος: Αποκαλύφθηκε το επίσημο μονόγραμμα, αργούν τα χαρτονομίσματα

Μια εβδομάδα μετά την κηδεία της Ελισάβετ, ο βασιλιάς Κάρολος επέλεξε το επίσημο μονόγραμμά του, το οποίο θα αντικαταστήσει αυτό της μητέρας τους (το E II R) σε δημόσια κτίρια και στα παραδοσιακά κόκκινα γραμματοκιβώτια στη Βρετανία.

Το μονόγραμμα του περιέχει το αρχικό C του ονόματός του στα αγγλικά (Charles), το γράμμα R από τη λατινική λέξη Rex που σημαίνει βασιλιάς και το λατινικό νούμερο ΙΙΙ, καθώς είναι ο τρίτος βασιλιάς της Βρετανίας με αυτό το όνομα.

From EIIR to CIIIR: Buckingham Palace on Monday revealed King Charles III’s new royal cypher — the monogram of his initials that will feature on government buildings, state documents and new post boxes.

Το επέλεξε ο ίδιος ο Κάρολος Γ’ από μια σειρά από σχέδια που δημιούργησε το College of Arms.

Σημειώνεται ότι δημιουργήθηκε και σκωτσέζικη εκδοχή του μονογράμματος.

The addition of a distinct cypher for use in Scotland is a shrewd and astute addition by His Majesty.

Again, the Crown of Scotland is one that has a beautiful link to his namesakes Kings Charles I and II and the civil wars of the 17th Century. pic.twitter.com/sWlnjokP3K

