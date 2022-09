Ουκρανία για διαρροές Nord Stream: «Τρομοκρατική επίθεση της Μόσχας»

Οι ανεξήγητες διαρροές που ανακαλύφθηκαν στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική Θάλασσα είναι το αποτέλεσμα «τρομοκρατικής επίθεσης σχεδιασμένης» από τη Μόσχα, δήλωσε σήμερα το Κίεβο, χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία.

«Η μεγάλης κλίμακας διαρροή φυσικού αερίου στον Nord Stream 1 δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια τρομοκρατική επίθεση σχεδιασμένη από τη Ρωσία και μια πράξη επίθεσης εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης», έγραψε στο Twitter ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

“Gas leak” from NS-1 is nothing more that a terrorist attack planned by Russia and an act of aggression towards EU. 🇷🇺 wants to destabilize economic situation in Europe and cause pre-winter panic. The best response and security investment — tanks for 🇺🇦. Especially German ones…

