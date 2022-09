Ιράν: 12η μέρα διαδηλώσεων – Συνελήφθη η κόρη πρώην προέδρου της χώρας

Για 12η συνεχόμενη νύκτα, οι Ιρανοί αψήφησαν τις δυνάμεος καταστολής και βγήκαν στους δρόμους χθες, Τρίτη, σε πολλές πόλεις της χώρας για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών.

Αγνοώντας τις διεθνείς εκκλήσεις να μην καταφεύγουν στη χρήση βίας, οι αρχές του Ιράν εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με σιδηρά πυγμή τους διαδηλωτές, τους οποίους χαρακτηρίζουν «ταραξίες που πλήττουν την ασφάλεια και τη δημόσια περιουσία».

Η ηγεσία της αστυνομίας του Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι οι δυνάμεις της θα αντιταχθούν «με όλη τους την ισχύ» στους διαδηλωτές.

«Σήμερα οι εχθροί της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και κάποιοι ταραχοποιοί προσπαθούν να διαταράξουν την τάξη και την ασφάλεια του έθνους χρησιμοποιώντας κάθε πρόφαση», ανακοίνωσε η διοίκηση της αστυνομίας.

«Το προσωπικό της αστυνομίας θα αντιταχθεί με όλη του την ισχύ στις συνωμοσίες των αντεπαναστατών και των εχθρικών στοιχείων και θα δράσουν αποφασιστικά εναντίον όσων διαταράσσουν τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια παντού στη χώρα», συνέχισε η ανακοίνωση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Fars.

Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται κάθε βράδυ μετά την 16η Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία πέθανε η 22χρονη Αμινί, τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της στην Τεχεράνη επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

Σύμφωνα με αντιπολιτευόμενα μέσα με έδρα εκτός Ιράν, οι διαδηλώσεις επαναλήφθηκαν χθες το βράδυ σε διάφορες πόλεις. Όμως, ακτιβιστές κατήγγειλαν ότι τα προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο καθιστούν πιο δύσκολη τη μετάδοση εικόνων.

#IranProtests were held and are still underway in several Iranian cities Monday evening. This video is from the city of Yazd.

Reports of protests are also coming from many neighborhoods of Tehran including Haft Howz where protesters are chanting “Death to Dictator”.#MahsaAmini pic.twitter.com/zKg677gvrJ

— Iran International English (@IranIntl_En) September 26, 2022