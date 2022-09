O κυκλώνας Ίαν σαρώνει τη Φλόριντα (εικόνες – βίντεο)

Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η Φλόριντα καθώς παραδίνεται στο έλεος του κυκλώνα Ίαν. Ο κυκλώνας είναι κατηγορίας 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, ενισχύεται συνεχώς και είναι ικανός να προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες.

Currently in Fort Myers, Florida. Video by Loni Architects #flwx #Ian #hurricane pic.twitter.com/8nfncFlG9G

New video just in from Fort Myers, FL shows swimmers getting into the storm surge as Hurricane #Ian approaches.

This is EXTREMELY dangerous. I can’t believe I have to say this…. DO NOT GET INTO THE WATER! pic.twitter.com/jsoUPvX8uC

— Zach Covey (@ZachCoveyTV) September 28, 2022