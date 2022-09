Ουκρανία: Επίσημο αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ

Επίσημο αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ καταθέτει η Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τις ανακοινώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν για προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιοχών στη Ρωσία.

Σε συνεδρίασή του, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας συζήτησε μέτρα σχετικά με τις ανακοινώσεις Πούτιν για την προσάρτηση ουκρανικών περιοχών.

«Συζητήθηκαν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη συλλογική ασφάλεια του ευρωατλαντικού χώρου και της Ουκρανίας», σημειώνεται σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας.

Πούτιν: Τέσσερις νέες περιοχές στη Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προχώρησε νωρίτερα στην επισημοποίηση της προσάρτησης τεσσάρων ουκρανικών περιοχών στη Ρωσική Ομοσπονδία. «Ο λαός αποφάσισε. Υπάρχουν τέσσερις νέες περιοχές στη Ρωσία», δήλωσε. «Όσοι έχασαν τη ζωή τους στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση είναι ήρωες της Μεγάλης Ρωσίας» σημείωσε, προτού επιστρέψει στο γνωστό αφήγημα για τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης που χώρισε τους ανθρώπους από τη Μητέρα Πατρίδα και για το φερόμενο ως νεοναζιστικό πραξικόπημα του 2014 στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν υποστήριξε πως αυτή η προσάρτηση των τεσσάρων νέων περιοχών είναι «επιλογή εκατομμυρίων ανθρώπων» που έχουν «κοινή ιστορία». Ο ίδιος ανέφερε πως δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε μια ανασύσταση της Σοβιετικής Ένωσης. Παράλληλα, κάλεσε το Κίεβο να σεβαστεί το αποτέλεσμα των δημοψηφισμάτων και ξεκαθάρισε πως η Μόσχα πρόκειται να υπερασπιστεί τα εδάφη της (των προσαρτηθέντων συμπεριλαμβανομένων, προφανώς) με όλα τα μέσα.

Στο πλαίσιο της ιδίας ομιλίας ωστόσο, ο Ρώσος ηγέτης υποστήριξε παράλληλα ότι η Μόσχα είναι τώρα έτοιμη για συνομιλίες και κάλεσε το Κίεβο να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Ρώσος ηγέτης επιτέθηκε στη Δύση που, όπως υποστήριξε, δεν έχει το δικαίωμα να μιλά για δημοκρατία λόγω του αποικιοκρατικού της παρελθόντος και του δυτικού ιμπεριαλισμού. Ο ίδιος επανέφερε όμως και τις πυρηνικές του απειλές, υποστηρίζοντας μάλιστα πως υπάρχει ιστορικό προηγούμενο λόγω των αμερικανικών πυρηνικών πληγμάτων κατά της Ιαπωνίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε την Ευρώπη πως συμπορεύεται με τις ΗΠΑ στο μέτωπο των κυρώσεων. Υποστήριξε, επίσης, ότι τις δολιοφθορές των περασμένων ημερών στους αγωγούς Nord Stream τις πραγματοποίησαν Αγγλοσάξονες.

Εν συνεχεία, επιτέθηκε όμως συνολικά στη Δύση την οποία κατηγόρησε ακόμη και για «σατανισμό». «Παλεύουμε για τη μεγάλη, ιστορική Ρωσία. Δεν θα υπάρξει καμία δυτική ηγεμονία», διεμήνυσε μεταξύ άλλων ο Ρώσος ηγέτης που παρουσίασε τη χώρα του ως υπερασπιστή των «παραδοσιακών» αξιών.

Πώς φτάσαμε ως εδώ;

Οι περιοχές του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια εντάσσονται, πλέον, επισήμως στη Ρωσία, ακολουθώντας την πορεία που είχε χαράξει η Κριμαία ήδη από το 2014. Η προσάρτηση των εν λόγω περιοχών έρχεται στον απόηχο των αμφισβητούμενης αξιοπιστίας και εγκυρότητας δημοψηφισμάτων που πραγματοποιήθηκαν εκεί τις προηγούμενες ημέρες.

Όταν είδε τους Ουκρανούς να αντεπιτίθενται με επιτυχία, από τα τέλη Αυγούστου και έπειτα, απωθώντας τις ρωσικές δυνάμεις και ανακαταλαμβάνοντας εδάφη κυρίως στην περιοχή του Χαρκόβου αλλά και στη Χερσώνα, η ρωσική ηγεσία έσπευσε να αντιδράσει προχωρώντας σε δύο κινήσεις: Στο εσωτερικό ανακοίνωσε μερική επιστράτευση και στα υπό ρωσική κατοχή εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας προώθησε τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για την επίσημη ένταξη των εν λόγω περιοχών στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των αποσχισθεισών επονομαζόμενων λαϊκών δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, για να μπορέσει έτσι να δικαιολογήσει την έναρξη της ρωσικής «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» που θα ακολουθούσε κατά της Ουκρανίας.

Πλέον, σχεδόν οχτώ μήνες μετά, ο Πούτιν προχωρά στην προσάρτηση μέρους των εν λόγω περιοχών, αλλά και των περιοχών της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, για να μπορέσει έτσι να θωρακίσει και να παγιώσει τις εδαφικές του κτήσεις εντός των ουκρανικών συνόρων.

Πλέον, έπειτα από τις επισήμως ανακοινωθείσες προσαρτήσεις, η Μόσχα διαμηνύει πως κάθε ουκρανική επίθεση κατά των εν λόγω εδαφών θα αποτελεί επίθεση κατά ρωσικού εδάφους. Εάν μάλιστα η όποια ουκρανική επίθεση πραγματοποιηθεί με δυτικά όπλα, τότε η Μόσχα προειδοποιεί πως η κατάσταση μπορεί να περιπλακεί διεθνώς ακόμη περισσότερο.

Το Κίεβο και η Δύση, βέβαια, από την άλλη πλευρά, δεν αναγνωρίζουν το αποτέλεσμα ψηφοφοριών που πραγματοποιήθηκαν χωρίς καμία διαφάνεια σε υπό ρωσική κατοχή περιοχές στο πλαίσιο ψευδοδημοψηφισμάτων ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται.

Επιπλέον, υπάρχουν αδιευκρίνιστα σημεία ακόμη και ως προς τα γεωγραφικά όρια των εν λόγω περιοχών τις οποίες η Μόσχα διεκδικεί πλέον επισήμως ως δικές της.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι μένει ακόμη να αποσαφηνισθεί αν η Ρωσία προσαρτά το σύνολο των ουκρανικών περιοχών της Χερσώνας και της Ζαπορίζια ή μόνο τα τμήματά τους που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

«Σε ό,τι αφορά τα σύνορα των περιοχών της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, πρέπει να αποσαφηνισθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Τις δύο άλλες περιοχές, του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, η Μόσχα διαμηνύει πως τις προσαρτά στο σύνολό τους: de-facto τα εδάφη που ήδη ελέγχουν οι ρωσικές δυνάμεις, και de-jure τα εδάφη που σήμερα δεν ελέγχονται από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Institute for the Study of War, η Μόσχα ελέγχει το 72% της έκτασης της περιοχής της Ζαπορίζια και το 88% της έκτασης της Χερσώνας. Παράλληλα, η Ρωσία ελέγχει σχεδόν το σύνολο του εδάφους της επαρχίας του Λουγκάνσκ αλλά μόνο το 60% της επαρχίας του Ντονέτσκ. Οταν ο Πεσκόφ ερωτήθηκε τι θα γίνει με το τμήμα του Ντονέτσκ που διαφεύγει του ρωσικού ελέγχου, απάντησε: «Θα απελευθερωθεί».

Με πληροφορίες από REUTERS

