Ο ουκρανικός στρατός έφτασε στα περίχωρα της Λιμάν

Ουκρανοί στρατιώτες πάνω σε ένα όχημα το οποίο έφερε την ουκρανική σημαία βρίσκονταν στα περίχωρα της πόλης Λιμάν, στην ανατολική Ουκρανία, που είναι υπό τον έλεγχο του ρωσικού στρατού και την οποία το Κίεβο ανακοίνωσε ότι έχει περικυκλώσει, σύμφωνα με βίντεο που ανήρτησε ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«1η Οκτωβρίου. Ξεδιπλώνουμε τη σημαία μας και την τοποθετούμε στη γη μας. Η Λιμάν θα είναι ουκρανική», δήλωσε ένας από τους στρατιώτες προτού τοποθετήσει τη σημαία πάνω σε μια ταμπέλα που έγραφε Λιμάν στον δρόμο προς την πόλη.

Stela at the entrance to #Liman. pic.twitter.com/QkmWdwpd6m

— NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2022